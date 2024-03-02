Главком продовжує працювати з бригадами,які воюють на східній ділянці фронту.

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський продовжує працювати на Східному фронті.

Як зазначив Сирський у Telegram, протягом трьох днів йому цілком стало зрозуміло чому у разі однакових показників укомплектування особовим складом, озброєнням та військовою технікою одним бригадам вдається стримувати ворожі атаки та тримати позиції, а іншим - ні.

Насамперед це залежить від професіоналізму командира бригади та рівня підготовки штабу, через який командир здійснює свої повноваження.

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"Тому, в окремі бригади, де є проблеми з підготовкою штабу, мною відправлені групи фахівців для передачі досвіду та надання допомоги. За результатами заслуховування командирів бригад та їхніх заступників були прийняті всі необхідні рішення по забезпеченню резервами, боєприпасами, БПЛА та іншим обладнанням. В окремих випадках, коли командир не володіє обстановкою, а дії та команди напряму створюють загрозу життю та здоровʼю підлеглих, я змушений приймати кадрові рішення", - зазначив Сирський.

Главком відзначив дії військовослужбовців 54 омбр, які влучним артилерійським вогнем у поєднанні з грамотним мінуванням знищили дві колони бронетехніки противника, стійкість та мужність бійців 25 опдбр та 47 омбр в боях за Орлівку та Бердичі, рішучість і сміливість воїнів 79 одшбр під час відбиття ворожих атак в районі Новомихайлівки.

"Відзначаю як позитив заміну однієї бригади на передньому краї після двох років безперервних боїв та переміщення в тил для відновлення боєздатності. Таким чином, ситуація на фронті залишається складною, але контрольованою", - зазначив Сирський.

Зміни у верхівці ЗСУ - деталі

8 лютого 2024 року президент України звільнив з посади Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного. Замість нього було призначено генерал-полковника Олександра Сирського. Говорячи про причини звільнення Залужного, Зеленський сказав, що українській армії потрібні зміни.

Командувачем Сухопутних військ ЗСУ став Олександр Павлюк, командувачем об'єднаних сил ЗСУ призначили Юрія Содоля, командувачем Десантно-штурмових військ ЗСУ – Ігоря Скибюка, а командувачем Сил територіальної оборони ЗСУ – Ігоря Плахуту.

11 лютого Головнокомандувач ЗСУ Сирський привітав із призначенням нових заступників начальника Генерального штабу ЗСУ - бригадних генералів Володимира Горбатюка, Михайла Драпатого та Олексія Шевченка. Також Сирський привітав своїх нових заступників - полковників Вадима Сухаревського та Андрія Лебеденка.

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