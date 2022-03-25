Повідомлялося, що Шойгу не відповідає на дзвінки з Пентагону уже понад тиждень.

Президент України Володимир Зеленський прокоментував нібито зникнення міністра оборони Росії Сергій Шойгу.

У своєму відеозверненні президент зазначив, що героїчні Збройні сили України за тиждень, що минає, завдали ворогу потужних ударів та помітних втрат.

"Кажуть, кудись зник міністр оборони Росії... Цікаво, може і він особисто захотів відвідати Чорнобаївку?" - зазначив він.

"Вдячний нашим захисникам, які показали окупантам, що море не буде для них спокійним навіть тоді, коли там немає шторму. Бо там буде вогонь. Як на тих російських кораблях, які цього тижня вирушили за відомим маршрутом з порту Бердянська", - підкреслив глава держави.

Як повідомляв УНІАН, раніше у Пентагоні заявили, що за останні 7-10 днів міністр оборони США Ллойд Остін і глава Генштабу Марк Міллі не раз намагалися вийти на зв'язок з міністром оборони РФ Сергієм Шойгу і начальником Генштабу Валерієм Герасимовим. Однак російське військове керівництво на контакт не йде.

Зазначимо, військовий аеродром у Чорнобаївці російські війська використовують як командний пункт і місце збору літаків і вертольотів. До вечора, 24 березня, він десять разів ставав мішенню українських військових.

Зникнення Шойгу: що відомо

23 березня російські журналісти-розслідувачі звернули увагу на зникнення з інформаційного простору міністра оборони РФ Сергія Шойгу. В оточенні Шойгу стверджували, що у того – нібито хвороба серця.

Радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк назвав це зникнення Шойгу "цікавим", але зауважив, що з інформаційного простору зникли ще кілька ключових політичних фігур країни-окупанта.

Прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив журналістам, що у міністра оборони Росії "зараз багато турбот".

24 березня росЗМІ "знайшли" зниклого Шойгу на нараді у Путіна.

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