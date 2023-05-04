Сил оборони завдали 13 ударів по районах зосередження особового складу,

Протягом минулої доби російські окупанти завдали 2 ракетних та 68 авіаційних ударів, а також здійснили 67 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

Як вказується у ранковому зведенні Генштабу, внаслідок атак ворога постраждали мирні мешканці. Було зруйновано та пошкоджено приватні житлові будинки та іншу цивільну інфраструктуру.

За даними українських військових, ймовірність нових ворожих ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою.

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Водночас авіація Сил оборони за минулу добу завдала 13 ударів по районах зосередження особового складу, а також чотири удари - по зенітно-ракетних комплексах противника.

Як зазначається, підрозділи ракетних військ і артилерії також уразили район зосередження окупантів, станцію радіоелектронної боротьби, 3 артилерійських підрозділи на вогневих позиціях, 3 склади боєприпасів та пально-мастильних матеріалів, а також зенітно-ракетний комплекс ворога.

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Упродовж доби російські загарбники продовжили зосереджувати зусилля на тому, щоб наступати на Авдіївському, Бахмутському, Мар’їнському та Лиманському напрямках, найгарячіші бої тривають за міста Мар’їнка й Бахмут.

За останніми даними, загальні втрати ворога в Україні становлять приблизно 191 940 осіб.

На Таврійському напрямку ліквідовано майже дві роти росіян та пошкоджено 14 одиниць техніки ворога.

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