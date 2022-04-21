Правоохоронці розшукують його спільників та інших колаборантів.

В Одеській області викрили та затримали колаборанта, який підтримував у соцмережах військові дії РФ проти України. Він схвалював агресію та чекав на росіян.

Про це повідомили в Управлінні Служби безпеки України в Одеській області.

Зазначається, що співробітники спецслужби викрили на розповсюдженні інформаційних матеріалів на підтримку військової агресії Росії проти України колаборанта – жителя міста Кілія Одеської області. Цей чоловік значно активізував свою Інтернет-пропаганду з початком повномасштабного вторгнення окупаційних військ.

"За завданням кураторів зі спецслужб Росії, зловмисник через свої "повідомлення" в соцмережах, дискредитував Збройні сили України, поширював ворожу пропаганду на підтримку загарбницької політики Кремля. Крім того, в проросійських публікаціях і репостах колаборант відкрито підтримував агресивну політику щодо України президента Путіна і закликав до зміни державних кордонів України", - сказано в повідомленні.

У зловмисника виявлені та вилучені матеріали, що підтверджують його злочинну діяльність. Зокрема, адміністрування ним ряду груп в забороненій на території нашої держави соцмережі, його контент був спрямований, в першу чергу, на жителів південно-західного регіону Одеської області.

Наразі чоловіку повідомлено про підозру за ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України). Також вирішується питання про інкримінування йому ст. 161 (порушення рівноправності громадян залежно від їхньої расової, національної, релігійної приналежності, релігійних переконань, інвалідності та інших ознак) Кримінального кодексу України. Зловмиснику обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Тривають подальші заходи щодо виявлення на території області його спільників та інших колаборантів.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що у Дніпрі знайшли та затримали фанатку "русского мира" з Лисичанська. Вона підтримувала війну та чекала на окупантів.

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