Україні має вистачити грошей, поки не піде Орбан, – Politico

Вибори в Угорщині відбудуться 12 квітня.

Гроші Міжнародного валютного фонду для України дали Європейському Союзу час, щоб подолати вето Угорщини на надання Києву кредиту в розмірі 90 мільярдів євро.

За інформацією джерел Politico, військовий бюджет України вичерпаний менше, ніж побоювалися союзники, і Київ зможе протриматися до початку травня.

Побоювання полягали в тому, що українські гроші почнуть закінчуватися вже наприкінці березня. Ситуація змінилася після того, як Міжнародний валютний фонд минулого місяця схвалив кредит у розмірі 8,1 мільярда доларів для України, одразу виплативши перший транш у розмірі 1,5 мільярда доларів.

Лідери ЄС у середині грудня домовилися про надання Україні фінансової допомоги у розмірі 90 мільярдів євро, щоб допомогти фінансувати її оборону проти російських окупантів.

Однак нещодавно Угорщина заблокувала цю ініціативу, звинувативши Київ в уповільненні ремонту пошкодженого трубопроводу "Дружба" з політичних міркувань, щоб якось вплинути на внутрішні вибори, які можуть призвести до відставки чинного прем'єр-міністра Віктора Орбана.

Українська влада відкинула ці звинувачення, заявивши, що трубопровід занадто пошкоджений, щоб транспортувати життєво важливі поставки російської нафти до Угорщини після атаки російських дронів по магістралі наприкінці січня. Європейські чиновники намагаються вийти з політичного глухого кута напередодні саміту лідерів ЄС наступного тижня.

Однак додатковий фінансовий запас дає Євросоюзу більше часу для подолання загрози вето з боку Будапешта – наприклад, вже після виборів в Угорщині наступного місяця.

Окремо міністр фінансів Нідерландів Елко Хейнен повідомив своїм колегам 10 березня, що його уряд передбачив виділення Києву 3,5 млрд євро на рік у вигляді двосторонньої підтримки до 2029 року.

Тиск Орбана на Україну – останні новини

Друг Москви, відомий своєю проросійською риторикою, прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан останнім часом посилив тиск на офіційний Київ. Нещодавно угорці затримали співробітників українського "Ощадбанку" разом з інкасаторськими автомобілями та цінностями. Будапешт офіційно дозволив вилучити готівку та золото "Ощадбанку".

Також Орбан звернувся до Євросоюзу з закликом призупинити всі санкції, запроваджені щодо російської енергетики.

