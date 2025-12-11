Безпілотники вдарили по російських хімзаводах "Акрон" та "Дорогобуж".

Українські безпілотники вдарили по двох хімічних заводах в Росії, які виробляють компоненти для виготовлення порохів і вибухових речовин в інтересах ворожої армії. Про це повідомив в Telegram Командувач Сил безпілотник систем Роберт Бровді на псевдо "Мадяр".

"Птахи СБС вночі 11 грудня прикурили хімзаводи на болотах", - написав він.

За його словами, "прилетіло" хімзавод "Акрон" (Великий Новгород, РФ).

"Азотна кислота, аміак та аміачна селітра, в-во базових компонентів для виготовлення порохів і вибухових речовин в інтересах хробачої армії", - розповів "Мадяр" про специфіку заводу.

Також зазначив, що завдано удари по хімзаводу "Дорогобуж" (Дорогобуж, Смоленська область, РФ), де виробляється азотна кислота, аміак, нітроамінофоск, аміачна селітра та інша хімічна продукція для виготовлення тротилу, октогену, гексогену та інших вибухових речовин у інтересах армії окупанта.

"Мадяр" наголосив, що дісталося цієї ночі і іншим обʼєктам критичної, стратегічної та військової інфраструктури на "болотах", зокрема, одній з "наливайок" - НПЗ.

"Візит ввічливості нанесено Птахами 1 окремого Центру СБС (трансформований 14 полк СБС) сумісно з Птахами підрозділу "ГРАФ" Сил Безпілотних Систем", - розповів він.

Оголошення Мадяра у міжнародний розшук

Як повідомляв УНІАН, Слідчий комітет РФ оголосив Командувача Сил безпілотник систем Роберта Бровді на псевдо "Мадяр" у міжнародний розшук.

Він розповів, що це сталося 5 грудня.

Бровді опублікував інформацію зі звинуваченнями у свою адресу з окупаційних ресурсів. Зазначається, що СКР заочно звинувачує його у загибелі воєнкора Першого каналу Прокоф'євої.

Так звані слідчі заявляють, що пропагандистка загинула внаслідок "теракту в Курській області". У відомстві переконують, що у березні саме Бровді віддав наказ про дистанційне мінування автодоріг регіону і стався підрив автомобіля з російськими громадянами, серед яких був військовий кореспондент. Сам Мадяр з іронією коментував ці звинувачення.

