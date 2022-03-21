Українське озброєння поповнилося ще одним трофеєм.

Автопарк сил опору Сіверщини поповнився новим екземпляром ворожої техніки - самохідна гаубиця 2С19 МСТА-С з боєкомплектом. Ще одна така ж одиниця знищена в бою.

Фотографію нового трофея опублікував Telegram-канал"Останній Блокпост".

Відзначимо, 2С19 "МСТА-С"-радянська і російська 152-мм дивізійна самохідна гаубиця, яка була розроблена на Уральському заводі транспортного машинобудування. Бойова одиниця здатна вражати спостережувані і неспостережувані цілі з закритих позицій і прямою наводкою, включаючи роботу в гірських умовах.

Нагадаємо, ЗСУ знищили техніку росіян під Києвом. Також ЗС України посилилися ЗРК "Стріла-10".

Вас також можуть зацікавити новини: