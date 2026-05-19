В Європі можуть позбавити українських чоловіків права на захист від війни: подробиці змін

У ЄС обговорюють можливість позбавити українських чоловіків призовного віку права на притулок.

На тлі змін для українських біженців, які готують у Європейському Союзі, держави-члени ЄС обговорюють варіанти обмежень для українських чоловіків призовного віку, які виїхали до ЄС. Про це в інтерв'ю DW заявила спеціальна представниця з питань українців у ЄС Ільва Йоханссон.

"Не зовсім логічно виглядає те, що багато військовозобов’язаних чоловіків, які не мають права залишати Україну, лише перетинають кордон – можливо, навіть нелегально – одразу отримують тимчасовий захист", – заявила Ілва Йоханссон.

Вона назвала це "суперечливим сигналом, який Європа надсилає Україні". При цьому Йоханссон нагадала про військову підтримку, яку Європа надає Україні у боротьбі проти Росії.

Вона підтримала запровадження певних винятків щодо статусу біженців. При цьому вона зазначила, що дискусії на цю тему ще тривають, і до консенсусу щодо остаточних варіантів обмежень не дійшли. А також сказала, що якщо будь-які обмеження будуть введені, вони будуть "дуже незначними".

Додамо, що кореспондентка DW уточнила, що статус тимчасового захисту для українських біженців буде продовжено з деякими поправками. Серед них обмеження для чоловіків мобілізаційного віку, але не тільки. Також обмеження можуть торкнутися новоприбулих біженців та українців, які зареєстровані в так званих "безпечних" регіонах.

Зміни у статусі українських біженців у ЄС після 2027 року

Нагадаємо, що за словами речника Європейської комісії Маркуса Ламмерта, зміни можуть торкнутися мільйонів українських громадян у ЄС. Консультації тривають з березня, але поки що перебувають на проміжному етапі.

За даними ЗМІ, Єврокомісія розглядає різні сценарії після закінчення терміну дії механізму в березні 2027 року. Серед можливих варіантів – як чергове продовження тимчасового захисту, так і його повне скасування.

Також стало відомо, які зміни пропонує Ірландія. Уряд затверджує механізм добровільного повернення українців на Батьківщину, який буде підкріплений певними виплатами для реінтеграції та відновлення житла. При цьому грошова допомога, яка виплачується українцям, що проживають в Ірландії, буде зменшена.

