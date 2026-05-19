'Ми готові вивчати китайську мову': жителі Сибіру звернулися до Сі Цзіньпіна (відео)

Вони заявили, що це єдиний можливий для них шлях розвитку.

Жителі Іркутська, що знаходиться у Сибіру, записали відеозвернення до російського диктатора Володимира Путіна, в якому поскаржилися на гостру нестачу місць у школах.

У цьому ж зверненні жителі мікрорайону Березовий попросили МЗС РФ звернутися до голови КНР Сі Цзіньпіна, щоб той побудував їм школу "в рамках етнокультурного різноманіття та активного розвитку культурних зв'язків із Китаєм".

У Березовому близько двох тисяч дітей шкільного віку, але їм доводиться їздити до сусідніх селищ. При цьому школи там переповнені. У самому Березовому нову школу на півтори тисячі місць обіцяли збудувати ще 2021 року, але роботи зупинили.

"Ми готові вивчати китайську мову, оскільки вважаємо, що вона нам реально дуже потрібна. Активний розвиток культурних зв'язків з Китаєм - єдиний можливий для нас шлях розвитку в умовах, коли пріоритети нашої країни знаходяться десь у зоні будівництва нових станцій метро у Москві та нових шкіл у Таджикистані", - заявила у своєму зверненні одна з жительок Іркутська.

Контекст - Путін їде до Китаю

Зазначимо, що це звернення відбулося на тлі візиту російського диктатора Путіна до Китаю, де він має зустрітися з Сі Цзіньпіньом. За даними Bloomberg, під час цієї зустрічі метою Путіна стане розблокування проєкту газопроводу до Китаю. Також журналісти підкреслюють, що війна в Ірані дає Росії можливість поглибити енергетичні зв'язки з Пекіном.

Водночас політолог Петро Олещук вважає, що на цій зустрічі сторони можуть обговорити й військові питання. Зокрема він вважає, що сторони можуть узгодити можливий напад РФ на одну з країн Європи, що може стати відволікаючим маневром від війни на Тайвані, яку може розпочати Китай.

В МЗС Китаю, коментуючи майбутню зустріч з Сі Цзіньпіня з Путіним зазначили, що сторони обговорять двосторонні відносини, співпрацю в різних сферах, а також міжнародні та регіональні питання, що становлять "спільний інтерес" для Москви та Пекіна. Водночас окремо про обговорення війни в Україні не повідомляється.

