Рубль зріс до максимуму за два роки: Росію рятує стрибок цін на нафту

Російський рубль пробився на перше місце серед валют світу за темпами зростання щодо долара в цьому кварталі, чому сприяло різке збільшення надходжень іноземної валюти від продажу нафти після початку війни на Близькому Сході.

Як пише Bloomberg, з початку квітня рубль зміцнився приблизно на 12% – до 72,6 рубля за долар, що є найсильнішим рівнем із лютого 2023 року.

Вже другий рік поспіль курс російської валюти розходиться з офіційними та ринковими прогнозами, які передбачали її послаблення. Через це деякі аналітики вважають рубль переоціненим щодо нинішнього стану економіки.

Зміцнення рубля - результат як дисбалансів на фінансовому ринку, спричинених санкціями, так і жорсткої монетарної політики, спрямованої на компенсацію величезних державних витрат на війну в Україні. Хоча зміцнення валюти допомагає пом’якшити інфляційний тиск, воно також призводить до скорочення прибутків експортерів та бюджетних надходжень.

Міністр економіки РФ Максим Решетніков минулого місяця заявив, що за нинішньої економічної моделі рубль може залишатися сильнішим, "ніж багатьом хотілося б", ще кілька років, оскільки відтік капіталу обмежений.

Попит на іноземну валюту в Росії залишається слабким через високі відсоткові ставки та низький рівень імпорту. Майже 60% імпорту зараз оплачують у рублях, оскільки РФ продовжує адаптуватися до санкцій, запроваджених після повномасштабного вторгнення в Україну у лютому 2022 року.

Водночас приплив валюти, який почав скорочуватися після посилення санкцій США проти російської нафти торік, знову зріс на тлі стрибка цін на енергоносії та пом’якшення американських обмежень через перебої судноплавства в Ормузькій протоці.

Чисті продажі іноземної валюти найбільшими російськими експортерами у квітні зросли втричі – до 7,3 млрд доларів. Це сталося після того, як середня ціна російської нафти Urals підскочила з 44,6 долара за барель у лютому до 77 доларів у березні. У квітні середня ціна Urals сягнула вже 94,9 долара за барель, що забезпечило додаткові валютні надходження.

Згідно з бюджетним правилом РФ, доходи від нафти понад 59 доларів за барель спрямовують на купівлю валюти для Фонду національного добробуту. Цей механізм зазвичай згладжує коливання рубля через зміни цін на сировину, однак нинішніх обсягів купівлі недостатньо, щоб компенсувати різке зростання валютних надходжень.

У травні Росія вперше з червня минулого року відновила закупівлю іноземної валюти та золота для фонду, виділивши на це 110 млрд рублів (1,5 млрд доларів), хоча ця сума значно поступається обсягам продажу іноземної валюти експортерами.

Додатковим фактором підтримки рубля може стати й те, що Центробанк РФ відкладе зниження ключової ставки, якщо напруженість навколо Ірану збережеться до наступного засідання у червні. Це ще більше підтримає рубль, але позбавить бізнес і споживачів очікуваного полегшення.

Раніше цього місяця уряд РФ переглянув прогноз середнього курсу рубля на 2026 рік – до 81,5 рубля за долар замість попередніх 92,2. Водночас це все ще значно слабший курс, ніж нинішній рівень.

Сильниа національна валюта означає, що експортери отримують менше рублів за свою валютну виручку, що тисне на прибутки компаній, дивіденди та податкові надходження до бюджету. Втім, міністр фінансів РФ Антон Силуанов заявив, що відомство не хвилюється через зміцнення рубля, доки ціни на нафту в рублях дозволяють виконувати план бюджету.

Різке зростання цін на нафту на тлі конфлікту на Близькому Сході дозволило Росії наростити доходи, попри українські удари дронів по експортній інфраструктурі РФ.

За період з 5 квітня по 3 травня виручка Росії від експорту нафти злетіла до найвищого рівня з моменту початку повномасштабного вторгнення Кремля в Україну. Головними покупцями російської нафти залишаються Індія та Китай.

