Сили оборони України не здаються у битві за Покровськ.

Головнокомандувач Збройний сил України генерал Олександр Сирський розповів про своє бачення поточної ситуації на полі бою і про стратегію українського війська у війні з Росією. Про це він розповів в інтерв’ю британському телеканалу Sky News.

Оцінка бойових дій на фронті

За його словами, українські війська все ще контролюють північну частину міста-фортеці Покровськ на Донеччині і продовжать боротися, щоби повернути решту частини міста.

Крім того, як відзначив генерал, росіяни запускають 4-5 тисяч ударних дронів на українські позиції вздовж лінії фронту щодня, а також ще від 1,5 тисяч до 2 тисяч дронів, що скидають міни. Але Україна запускає таку ж кількість, і навіть більше.

"Стосовно дронів, існує приблизно паритет. На даний момент, ми розгортаємо трохи більше FPV-дронів, аніж росіяни", - сказав Сирський.

Також, головнокомандувач ЗСУ додав, що російські окупаційні сили досі мають вдвічі більше артилерійських снарядів, аніж ЗСУ. Але дальність і смертоносність дронів під час ведення бойових дій призводить до того, що стало складніше ефективно застосовувати артилерію. Нині 60% ударів здійснюється дронами.

Сили, з якими наступає РФ

Сирський підкреслив, що по всій лінії фронту, яка простягається на відстань близько 1 тис. 255 км, розгорнуті понад 710 тис російських солдат. Російська сторона втрачає вбитими і пораненими близько 1-1,1 тис солдат на день. "Більшість вбитими", - сказав Сирський.

"На цьому етапі російська армія намагається просуватися практично вздовж усієї лінії фронту", - зазначив генерал.

Найгарячіші напрямки фронту

Як повідомив головнокомандувач ЗСУ, найзапекліші бої відбуваються довкола Покровська, Куп’янська, в район Лимана, і біля Гуляйполя.

"Українська армія здійснює стратегічну оборонну операцію, спрямовану на стримування наступу ворога, на унеможливлення глибшого його прориву, на спричинення максимальних втрат, а також на веденні контрнаступальних дій у тих секторах, де ми бачимо вразливість ворога", - наголосив Сирський.

Зокрема, стратегія ЗСУ полягає у виснаженні ворога, запобіганні його просуванню, утриманні української території, і з одночасним завданням ударів в ближній тил та вглиб території Росії з метою підриву оборонних можливостей і промислового потенціалу.

Також у Сирського запитали, чи українські сили готові і мають достатню кількість особового складу, щоб продовжувати боротися.

Генерал відповів:

"Ми маємо ресурси продовжувати здійснювати воєнні операції".

Ситуація поблизу Покровська

Як повідомляв УНІАН, згідно даних моніторингового проєкту DeepState, російскі загарбники майже щодня мають просування на фронті.

Водночас, росіяни продовжують шалено штурмувати в районі Покровська незважаючи на великі втрати.

