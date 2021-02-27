Станом на 7:00 ранку 27 лютого штаб зафіксував одне порушення режиму тиші.

Ситуація на Донбасі 26 лютого помітно загострилася. Унаслідок обстрілів окупантів було поранено 10 українських військових, ще один боєць підірвався на невідомому вибуховому пристрої. Бойовики 14 разів порушували режим тиші.

Про це йдеться у ранковому зведенні штабу ООС.

Поряд з Водяним проросійські найманці вели вогонь зі 120 мм мінометів, гранатометів різних систем та стрілецької зброї. Внаслідок обстрілу шість військовослужбовців Збройних Сил України отримали осколкові поранення, ще троє воїнів – бойове травмування.

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У районі населеного пункту Піски окупанти обстрілювали українських воїнів зі 120 мм та 82 мм мінометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Вогнева активність ворога спостерігалася і неподалік населеного пункту Луганське. Тут російсько-окупаційні війська тричі відкривали прицільний вогонь по наших позиціях з автоматичних станкових та ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та снайперської зброї. На цьому ж напрямку окупанти здійснили дистанційне мінування місцевості в напрямку українських позицій мінами ПОМ-2.

Поблизу Мар’їнки та Лебединського ворог вів прицільний вогонь зі стрілецької зброї. Внаслідок ворожого обстрілу один український захисник отримав кульове поранення.

Біля Кам’янки окупанти здійснили кілька пострілів з автоматичного станкового гранатомета, а поруч з Південним – ще й зі стрілецької зброї. В передмісті Світлодарська противник вів вогонь зі станкового протитанкового гранатомета.

«На обстріли збройними формуваннями РФ українські захисники давали адекватну відповідь», – інформує прес-служба штабу.

Неподалік Невельського, внаслідок підриву на невідомому вибуховому пристрої, отримав осколкові поранення військовослужбовець зі складу Об’єднаних сил.

«Всіх воїнів, які були поранені протягом минулої доби, оперативно доставлено до лікувального закладу, де їм надається необхідна медична допомога», – йдеться у зведенні.

Штаб ООС наголошує, що з метою негайного припинення вогню УС СЦКК неодноразово направляли запит через СММ ОБСЕ на запровадження режиму «тиша». Однак в усіх випадках вони були проігноровані найманцями ОРДЛО.

Станом на 7:00 ранку 27 лютого штаб зафіксував одне порушення режиму тиші: окупанти РФ відкрили прицільний вогонь по позиціях ЗСУ неподалік Зайцевого.

Ситуація на КПВВ

Учора, 26 лютого, бойовики на КПВВ «Щастя» не пропустили гуманітарний вантаж ООН, вагою приблизно 136 тонн (11 вантажівок). Він був призначений для закладів освіти, медичних закладів та для соціально незахищених громадян. На даний час вживаються заходи щодо повторної доставки вантажу на тимчасово окуповану територію України.

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Автор: УНІАН