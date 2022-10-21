Владислав Селезньов зазначив, що на правий берег перекинули мобілізованих росіян.

Колаборанти та представники Федеральної служби безпеки тікають з Херсону. При цьому на правому березі Дніпра зберігається велике угруповання росіян.

Про це розповів військовий експерт Владислав Селезньов в ефірі телеканалу Freedom.

За його словами, інформація про відхід російської армії з Херсонської області швидше за все частина інформаційної агресії.

"Близько 30 тисяч солдатів зосереджені на правому березі Дніпра. За останні два тижні туди направили до п'яти БТГ мобілізованих росіян. РФ зараз посилює свої позиції на правому березі Дніпра. Вони налагодили логістичний ланцюжок за допомогою понтонних переправ", - зазначив Селезньов.

При цьому він підтвердив переміщення місцевих гауляйтерів та представників ФСБ на лівий берег. Водночас він вказав, що назад перекидають ресурси для оборони на правому березі Дніпра.

"Що стосується переміщення жителів з правого берега Дніпра, то тут ситуація може бути більш жахлива. У 1944 рік у радянська влада провела депортацію кримськотатарського народу, виселивши сотні тисяч жителів Криму в регіони Середньої Азії і Сибіру. Я думаю, що російські окупанти намагаються ліквідувати демографічну кризу на Заураллі з Сибіру, депортувавши українців", - підсумував військовий експерт.

Ситуація в Херсоні - що відомо

На Херсонському напрямку ЗСУ тримають під вогневим контролем всі контрольні логістичні шляхи окупантів. У ніч на 21 жовтня прогриміли нові вибухи на Антонівському мосту; окупант продовжують свою "евакуацію" на лівий берег Дніпра.

За військові поразки Кремль погрожує підірвати дамбу Новокаховської ГЕС. Під загрозою затоплення, за словами українського президента, виявилося понад 80 населених пунктів включно з Херсоном.

Станом на 21 жовтня відомо, що в Херсонській області Збройні Сили України звільнили від російських окупантів вже 88 населених пунктів.

Крім того, в місті Берислав Херсонської області з 19 жовтня припинили діяльність всі органи окупаційної влади.

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