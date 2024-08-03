Також на цьому напрямку протягом доби поменшало на 115 загарбників.

На лівобережжі Херсонщини та Оріхівському напрямку ЗСУ уразили за минулу добу понад чотири десятки озброєння російських окупантів, в тому числі вартісний комплекс антен Р-330 "Житель" та установку "Солнцепьок", яку також називають "Буратіно". Про це повідомили у Силах оборони півдня України.

Йдеться, що протягом доби підрозділи ЗСУ уразили 43 одиниці озброєння та військової техніки. Серед них - важка вогнеметна система ТОС-1 "Солнцепьок". Її використовують для виведення з ладу легкоброньованої та автомобільної техніки, підпалу та руйнування будівель та споруд об'ємним вибухом. Також установка знищує живу силу на відкритій місцевості та у фортифікаційних спорудах - це робиться шляхом впливу високої температури, осколків, ударної хвилі. Від таких ударів майже неможливо укритися.

Також на півдні Сили оборони уразили дорогий комплекс антен Р-330 "Житель" противника, танк, 3 бойові броньовані машини, 10 гармат, 9 одиниць автомобільної техніки, 8 розвідувальних БпЛА, зенітний ракетний комплекс ТОР, 4 міномети та 5 човнів.

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"Уражено місце зберігання паливно-мастильних матеріалів, 4 місця зберігання боєприпасів, 7 спостережних пунктів, 6 бліндажів, генератор", - розповіли військові.

Окрім того, протягом доби отримано підтвердження про зменшення кількості особового складу противника на 115 осіб (вбиті та поранені).

Також йдеться, що за минулу добу окупанти здійснили 2 штурми на Оріхівському напрямку та 6 штурмів на лівобережжі Дніпра тимчасово окупованої Херсонщини, в районі Кринок. Як запевняється, зазнавши втрат, ворог відійшов на свої вихідні позиції.

Бойові дії у Кринках - що відомо

Як повідомляв УНІАН, у першій половині липня підрозділи ЗСУ були змушені відійти від села Кринки на лівому березі Дніпра. Тримати рубіж у населеному пункті не було сенсу через масштабні руйнування будівель і укриттів.

Згодом українські ЗМІ з посиланням на джерела повідомили, що за час боїв у Кринках загинули 262 українських солдати, ще 788 формально вважаються зниклими безвісти. За підрахунками OSINT-аналітика, під час боїв в Кринках ЗСУ втратили загалом 37 одиниць техніки (зокрема, 3 танки та одну БМП), а росіяни - 233 одиниці техніки (зокрема, 23 танки та 73 БМП).

За словами командира 220-го батальйону 126-ї окремої бригади Сил ТрО 30-го Корпусу морської піхоти України Артема Христіна на псевдонім "Мудрий", українські втрати у живій силі у районі Кринок щонайменше у 8 разів нижчі, ніж у Росії. Плацдарм у селі Кринки становив близько 2,8 км завширшки й до 900 м у глибину. Фактично українським морпіхам доводилося битися в оточенні: позаду - річка, праворуч - противник, попереду - противник і зліва - противник.

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