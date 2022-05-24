Зауважується, що морально-психологічний стан окупантів "гіршає щодобово".

У Оперативному командуванні "Південь" повідомили про знищення 23 російських окупантів.

Про це йдеться у повідомленні на сторінці ОК "Південь" у Facebook.

"Протягом вже далеко не першої доби противник веде бойові дії на стало зайнятих рубежах на межі окупованих ним територій Миколаївщини та Херсонщини. Просування вперед ворог не має, морально-психологічний стан окупантів гіршає щодобово", - зауважили у Командуванні.

Зазначається, що ховаючись за артилерійсько-мінометними обстрілами позицій українських військ та мирного населення, окупанти "будують запасний рубіж оборони, розуміючи неминучість відступу".

У ОК "Південь" додали, що в першій половині дня "зухвалим відчайдухам з гелікоптерів Мі-24 вдалось нанести удар по наших позиціях", проте втрат немає.

"А ось вражини, втративши шанс на успішну повітряну розвідку, не дорахувалися 23 рашистів, кілька одиниць броньованої та автомобільної техніки", - зауважується у дописі.

Раніше повідомлялося, що ЗСУ знищили командний пункт росіян зі зброї НАТО.

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