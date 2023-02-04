Через супротивників у двох містах Донецької області загинули люди.

На Донеччині внаслідок російської агресії загинули за добу щонайменше двоє жителів.

Ще 14 осіб в області отримали поранення, про це повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко. "За 3 лютого стало відомо про двох жителів Донеччини, убитих росіянами: у Торецьку та Бахмуті", - зазначив він.

Кириленко зазначив, що зараз неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

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Ситуація в Донецькій області - сьогодні це варто знати

На сході України вже не один місяць тривають запеклі бої, місто Бахмут стало справжньою фортецею захисників нашої держави.

Вороги також багато разів обстрілювали мирні населені пункти Донецької області, є багато жертв, постраждалих та руйнувань. Зокрема, 2 лютого повідомлялося, що з початку місяця у Краматорську унаслідок обстрілів, здійснених супротивником, загинули три особи, і зазнала руйнувань 51 багатоповерхівка.

Українська влада оголошувала евакуацію з неокупованої території регіону.

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