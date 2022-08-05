У місті чути вибухи, у більшості мікрорайонів зникло світло.

Мер Енергодара Дмитро Орлов заявляє, що з боку Запорізької атомної електростанції в напрямку житлових кварталів міста відбуваються обстріли.

Про це він повідомив у своєму Telegram-каналі.

"Жителі Енергодара! Зберігаємо максимальну обережність! Стережіться провокацій окупантів, які відбуваються саме зараз! З боку Запорізької АЕС в напрямку житлових кварталів Енергодара відбуваються обстріли. Чути вибухи", - зазначив мер.

Він додав, що різниця між вильотом та прильотом становить всього близько трьох секунд.

"У більшості мікрорайонів міста зникло світло. Також немає водозабезпечення, здебільшого припинив працювати інтернет", - повідомив Орлов.

Як повідомляв УНІАН, раніше в районі Запорізької АЕС в Енергодарі чутно вибухи. Жителі міста пишуть в Мережі, що окупанти влаштували провокації. Вони обстрілюють територію атомної електростанції.

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