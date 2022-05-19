На Харківщині тривають бойові дії високої інтенсивності.

Російські окупанти вранці обстріляли Харків, снаряд влучив в котельню Інституту проблем ендокринної патології.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив голова Харківської обласної воєнної адміністрації Олег Синєгубов.

"Сьогодні о четвертій ранку російські окупанти знову підступно обстріляли Київський район Харкова. Снаряд влучив в котельню Інституту проблем ендокринної патології. За попередніми даними, постраждалих немає", - зазначив він.

Також було обстріляне село Циркуни Харківського району. Пошкоджені два приватні домоволодіння.

"Вночі госпіталізували 63-річну жінку, поранену внаслідок обстрілу у Лозівському районі", - додав голова ОВА.

Синєгубов підкреслив, що на Харківщині тривають бойові дії високої інтенсивності.

"Російські окупанти намагаються утримати зайняті рубежі на Харківському напрямку, провести контратаки. Наші захисники завдають ворогу серйозних втрат", - наголосив він.

Крім того, Синєгубов повідомив, що на Ізюмському напрямку ворог за підтримки артилерії вів наступальні бойові дії в районі Великої Комишувахи. На окремих ділянках зазнав значних втрат і був змушений відступити.

Як раніше повідомляв УНІАН, голова ОВА Олег Синєгубов повідомив, що українські захисники продовжують успішно контратакувати на Харківщині. 18 травня від російських окупантів удалося звільнити ще один населений пункт в області. Харків, за його словами, проте все ще страждає від обстрілу окупантів.

Пізніше він зазначив, що близько 20-25% території Харківської області зараз перебувають під російською окупацією, але цей відсоток постійно зменшується.

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