Масштаби руйнування та втрати встановлюються.

У передмісті Запоріжжя окупанти зі "Смерчів" обстріляли військовий полігон та завод поруч, виникла пожежа.

Про це заявив речник Запорізької обласної військової адміністрації, полковник ЗСУ Іван Арєф’єв.

За його словами, близько 8:00 у передмісті Запоріжжя із реактивних систем залпового вогню "Смерч" окупанти здійснили масовий обстріл військового полігону та одного з заводів і кар’єру, що прилягає до нього.

"Внаслідок чого виникла пожежа на території заводу. Масштаби руйнування та втрати встановлюються. На даний час пожежа локалізована та ліквідується силами ДСНС", - зазначив Арєф'єв.

Як повідомляв УНІАН, Запоріжжя приймає переселенців зі східних регіонів. Зокрема, сьогодні у Донецькій області евакуація відбуватиметься з Маріуполя до Запоріжжя.

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