Загальна тривалість повітряних тривог у столиці становить понад 693 години.

З початку повномасштабного вторгнення 24 лютого загинуло 120 жителів столиці через атаки російської армії, зокрема і повітряні.

Про це повідомляє Київська міська військова адміністрація у Telegram. Зокрема, начальник КМВА Сергій Попко заявив, що 2022-й рік став найстрашнішим роком в новій історії Києва.

"Станом на сьогодні загарбник здійснив 52 повітряні атаки на місто. Було пошкоджено понад 600 будівель. Значних руйнувань зазнала і критична інфраструктура Києва. Але все знищене можна відбудувати і відновити. На жаль, внаслідок воєнних дій столиця втрачає найцінніше – людські життя", - наголосив Попко.

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Він додав, що в період від 24 лютого до 30 грудня через війну загинуло 120 киян, з них - п'ять дітей. "Поранення отримали 495 жителів, з них 30 - діти", - наголосив Попко.

При цьому, з початку повномасштабного вторгнення в столиці пролунало 638 сирен повітряної тривоги.

"Загальна тривалість тривог - 693 години 49 хвилин. Тобто, це практично 29 днів! Цілий календарний місяць в цьому році жителі міста провели в укриттях та бомбосховищах", - заявив Попко.

Обстріли Києва

Нагадаємо, що 29 грудня Росія вкотре здійснила масований ракетний обстріл України. Того дня сили ППО знищили 54 ракети із понад 69.

16 ракет було збито над Києвом. Їхні уламки пошкодили приватні будинки, автівку, промислове підприємство та дитячий майданчик.

Внаслідок цього обстрілу в Україні було пошкоджено об'єкти генерації та електромережі.

У ніч на 19 грудня столицю та область атакували дрони. Було виявлено близько 35 БПЛА, запущених зі східного узбережжя Азовського моря.

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