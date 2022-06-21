Словаччина шукає інші шляхи підтримки України.

Німеччина вже два місяці затримує узгоджену раніше поставку танків зі Словаччиною, необхідну для того, щоб Братислава натомість відправила свою техніку Україні.

Про це йдеться в матеріалі Business Insider.

Словаччина готова була передати 30 радянських танків Т-72 українській армії за умови, що Берлін відшкодував би техніку сучаснішими зразками.

У відповідь німецька влада запропонувала тільки 15 танків Leopard 2A4, цього, на думку Братислави, мало, щоб покрити утворену дірку в озброєнні.

"15 основних бойових танків Leopard не можуть бути для нас рішенням, оскільки нам потрібно 30 основних бойових танків на танковий батальйон", - відповіли виданню в Міністерстві оборони країни.

З цією метою Словаччина веде переговори зі своїми союзниками, щоб знайти додаткові шляхи підтримки України для протидії агресії Росії.

Крім іншої зброї на суму понад 150 мільйонів євро, Словаччина також передала Україні свій єдиний зенітно-ракетний комплекс з-300. Щоб в результаті Словаччина не залишилася незахищеною, Німеччина, Нідерланди й США зараз розмістили в країні НАТО в цілому чотири ракетних комплекси Patriot.

В ході аналогічного кругового обміну Словаччина має намір передати Україні свої радянські винищувачі МіГ-29, а власний повітряний простір буде захищено Польщею і Чехією.

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