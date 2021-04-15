Сьогодні зранку в Донецькій області пес врятував життя військовослужбовцям ЗСУ. Собака випадково натрапив на міну.
Читайте такожОкупанти на Донбасі дистанційно замінували цивільний сектор Зайцевого (фото)Відео з місця події опубліковано на сторінці 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади у Facebook.
За словами українських бійців, пес натрапив на одну з радянських протипіхотних осколкових мін натяжної дії ПОМ-2 "Отек" в районі селища Новгородське. Такі міни призначені для виведення з ладу особового складу та встановлюються лише засобами дистанційного мінування.
"15 квітня. Ранок, сім годин, Новгородське. Російським окупантам немає спокою. ПОМ-2 "Отек". Три штуки. На щастя, без жертв. Цю ПОМку, яка на відео, випадково "зняв" собака", - повідомили військові.
Зазначається, що собака залишився живим.
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