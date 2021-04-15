За словами військових, пес залишився живий.

Сьогодні зранку в Донецькій області пес врятував життя військовослужбовцям ЗСУ. Собака випадково натрапив на міну.

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За словами українських бійців, пес натрапив на одну з радянських протипіхотних осколкових мін натяжної дії ПОМ-2 "Отек" в районі селища Новгородське. Такі міни призначені для виведення з ладу особового складу та встановлюються лише засобами дистанційного мінування.

"15 квітня. Ранок, сім годин, Новгородське. Російським окупантам немає спокою. ПОМ-2 "Отек". Три штуки. На щастя, без жертв. Цю ПОМку, яка на відео, випадково "зняв" собака", - повідомили військові.

Зазначається, що собака залишився живим.

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Автор: Катерина Комолова