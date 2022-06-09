Військовий закликав українців робити все можливе для перемоги - заради майбутнього дітей.

Офіцер 95 окремої десантно-штурмової бригади Збройних Сил України Юрій Кочевенко пояснив, чому українцям необхідно перемогти просто зараз.

Про це йшлося в його відеозверненні, опублікованому в Facebook.

Офіцер розповів, як запитав у своїх підлеглих, хто з них воював у 2014-2015 роках, і з’ясував, що деяким з них наразі 18-20 років, і тоді вони були ще дітьми.

"Один із хлопців відповів: "Пане командире, так мені 18 років". Спочатку думка: "Дитино, що ти тут робиш?". Але ж ні, не дитина. Чоловік, який неодноразово довів свою мужність. Але сам факт, що йому тоді було 10 років… І зараз він змушений зараз іти воювати, бо ми тоді не змогли це припинити і закінчити остаточно. Виходить, що ми передали у спадок війну наступному поколінню. Я не хочу, щоб ми це передавали у спадок це далі. Я не хочу, щоб мої діти закінчували те, що я зараз не закінчив", – зазначив військовий.

Він закликав українців робити все можливе для перемоги - заради майбутнього дітей.

"Адже ми маємо закінчити цю війну остаточно, щоб Україна була вільною та наші діти росли щасливі, здорові та в безпеці. Вірте в Україну", – підсумував офіцер.

Як писав УНІАН, раніше президент України Володимир Зеленський повідомив, що щодня у боях на Донбасі гине до 100 українських військових та близько 500 отримують поранення.

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