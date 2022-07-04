У результаті масштабного обстрілу міст Слов'янськ і Краматорськ Донецької області, здійсненого російськими окупантами з реактивних систем залпового вогню, зокрема, загинула сім'я з дитиною.
Мішенями супротивника стали житлові будинки, гаражний кооператив, фільтраційна станція й садове товариство, повідомив очільник Служби безпеки України Іван Баканов.
За його даними, противник обстріляв міста забороненими касетними боєприпасами. Розпочато провадження за ст. 438 Кримінального кодексу України (Порушення законів і звичаїв війни).
"Серед загиблих є сім’я з 12-річною дитиною. У переліку мішеней - житлові будинки, садове товариство, фільтрувальна станція, гаражний кооператив… Тобто знову лише цивільні об’єкти, по яких окупанти випустили касетні боєприпаси…", - розповів керівник спецслужби.
Раніше повідомлялося, що противники обстріляли Краматорськ і Слов'янськ 3 липня. У результаті обстрілу Слов'янська загинули шестеро людей, у тому числі одна дитина, а поранення отримали 19 осіб. У Краматорську була поранена жінка.
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