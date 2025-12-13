Це вже другий такий інцидент за останні дні.

У субботу, 13 листопада, російський безпілотник завдав цілеспрямованого удару по турецькому судну VIVA в Чорному морі. Про це повідомляє пресслужба ВМС України.

Зазначається, що судно прямувало "зерновим коридором" до Єгипту із вантажем соняшникової олії. За інформацією військового відомства, удар було завдано у відкритому морі у виключній морській економічній зоні України, але поза межами діі української ППО. На судні перебувало 11 громадян Туреччини.

"РФ грубо і цинічно порушує норми міжнародного морського права. Подібні дії прямо суперечать основоположним принципам свободи судноплавства", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що внаслідок атаки екіпаж не постраждав, і судно прямує у порт призначення у Єгипті.

ВМС також опублікувало кадри із наслідками влучання дрона в судно.

Як писав УНІАН, з кінця листопада українські дрони щонайменше тричі атакували танкери російського "тіньового флоту", коли ті направлялися в Росію на завантаження. Остання така атака відбулася 10 грудня, коли морські дрони СБУ вдарили по танкеру Dashan. За даними західних ЗМІ, такі "кінечтичні санкції" проти російського нафтового сектору були узгоджені з адміністрацією Трампа.

Російський диктатор Володимир Путін публічно обіцяв помститися Україні за ці удари. Напередодні російський "Шахед" атакував турецьке вантажне судно в порту Чорноморська.

Після української атаки по російських танкерах МЗС Туреччини виступило із різкою заявою про неприпустимість ескалації війни на морі. Після вчорашньої атаки Росії вже на турецьке судно МЗС Туреччини вийшло з новою заявою схожого змісту.

