Для Одещини ніч на 11 листопада знову була "важкою" через запуск "Шахедів". Черговий епізод боротьби ЗСУ з "дронами-вбивцями", які запускає Росія, потрапив в кадр.
Роликом поділилися Повітряні сили України в Telegram. В ньому бійці-зенітники повітряного командування "Південь" знищують ворога.
Власне, вдалося зафіксувати саме момент збиття БПЛА "Shahed-131/136":
Росія спричинила нові трагедії в Україні обстрілами
Сьогодні Україна святкує річницю з моменту визволення Херсона від військ РФ. Окупанти "на честь події" проявляють активність с самого ранку: небезпека існувала як для міста Херсон, так і для інших областей.
Київщині дістався "приліт" балістичною ракетою. Про цю ймовірність зранку після вибуху та тривоги оголосили в Повітряних силах. Наразі в області жертв немає, проте постраждали 18 житлових приватних будинків, уточнювали в КМВА.
У Херсоні ситуація гірша: вже відомо про загибель одного українця, він помер на лікарняному ліжку через поранення. Також обстрілом зачепило кілька людей.