Місто та область атакували дрони. Є момент збиття цілі.

Для Одещини ніч на 11 листопада знову була "важкою" через запуск "Шахедів". Черговий епізод боротьби ЗСУ з "дронами-вбивцями", які запускає Росія, потрапив в кадр.

Роликом поділилися Повітряні сили України в Telegram. В ньому бійці-зенітники повітряного командування "Південь" знищують ворога.

Власне, вдалося зафіксувати саме момент збиття БПЛА "Shahed-131/136":

Росія спричинила нові трагедії в Україні обстрілами

Сьогодні Україна святкує річницю з моменту визволення Херсона від військ РФ. Окупанти "на честь події" проявляють активність с самого ранку: небезпека існувала як для міста Херсон, так і для інших областей.

Київщині дістався "приліт" балістичною ракетою. Про цю ймовірність зранку після вибуху та тривоги оголосили в Повітряних силах. Наразі в області жертв немає, проте постраждали 18 житлових приватних будинків, уточнювали в КМВА.

У Херсоні ситуація гірша: вже відомо про загибель одного українця, він помер на лікарняному ліжку через поранення. Також обстрілом зачепило кілька людей.

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