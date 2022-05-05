Чоловіків утримують у вказаному таборі вже місяць. Їх переодягають у військових ЗСУ та планують провести на "параді" в Маріуполі.

Міська влада Маріуполя опублікувала унікальні кадри з фільтраційного табору російських окупантів у селі Безім'яне.

Відеодокази злочинів росіян розмістив у себе в Telegram радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

"Фільтраційні табори в с. Безім’яне перетворені на справжнє гетто для маріупольців… Майже чотири тижні тому окупанти примусово вивезли з районів Гугліно, Мирний та Волонтерівка всіх чоловіків. Близько двох тисяч осіб, яких розмістили в с. Безім’яне та в с. Козацьке Новоазовського району. Формальний привід – для проведення фільтрації. Ніяких особистих речей з собою взяти не було дозволено, паспорти та інші документи для ідентифікації особистості було відібрано", - розповів чиновник.

Чоловіків розмістили в приміщенні школи та клубу. На відео можна побачити саме школу в Безім’яному.

Майже місяць їх утримують в таборі, не дозволяючи покинути територію без конвою російських військових.

За словами свідків, люди вимушені спати на підлозі в коридорах. Медична допомога не надається.

У таборі зафіксовано перший випадок туберкульозу, в результаті рашисти перетворили приміщення спортзали школи на ізолятор для хворих без медиків.

В селі Козацьке зафіксовано перший випадок смерті чоловіка через відмову окупантів викликати "швидку".

Двічі на день – зранку та о 21:00 в разі відсутності будь-кого з утриманих окупанти обіцяють посилювати тортури та вдатись до розстрілу інших затриманих.

"Триразове харчування є справжньою баландою, для гігієни є тільки одна раковина з холодною водою на тисячі людей. Гігієна як така відсутня, що посилює захворюваність серед утримуваних", - пише Андрющенко.

Документів українцям не повертають, натомість всі отримали папір про проходження фільтрації, але й він не дає їм права покинути територію табору.

Були окремі спроби, але чоловіків затримали і побили. Останній раз ув’язнені намагались прорватися до евакуаційних автобусів ООН і Червоного Хреста, які бачили з вікон.

Усіх затриманих, в тому числі людей з інвалідністю, залучають до примусових робіт "з благоустрою" у прилеглих селах під конвоєм росіян.

"Щодо подальшої долі окупанти наголошують, що ще не вирішили – використати людей як робочу силу на розборі завалів Маріуполя або мобілізувати до армії окупантів. При тому в понеділок 2 травня на вишикуванні оголосили, що чоловіків залучать у параді на 9 травня в Маріуполі у ролі "полонених". Для чого їх переодягнуть в форму українських солдатів", - зазначає Андрющенко.

У районах Гугліно, Мирний та Волонтерівка жінки, які залишилися без чоловіків, переховуються від окупантів через страх бути зґвалтованими. Їхні будинки рашисти активно розграбовують.

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Противник не припиняє ведення наступальних дій у Східній операційній зоні з метою встановлення повного контролю над територією Донецької і Луганської областей та утримання сухопутного коридору з тимчасово окупованим українським Кримом.

На Донбасі протягом 4 травня українські захисники відбили 11 атак ворога, знищили у боях 5 танків противника, 7 одиниць бойової броньованої техніки і 5 одиниць автомобільної техніки.

Підрозділами протиповітряної оборони Повітряних Сил та Сухопутних військ було уражено дев’ять повітряних цілей: чотири БПЛА (два з них зенітними ракетними підрозділами Сухопутних військ) та три крилаті ракети противника. Також уражено два літака. Попередньо - винищувачі Су-30.

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