Битви на території заводу тривають безперервно.

Постійні обстріли, активний штурм і бої "за парканом" — ось так зараз йдуть справи на заводі "Азовсталь" у Маріуполі, де захисники міста тримають оборону від переважаючих сил противника.

Про поточну ситуацію на майже повністю зруйнованому промисловому об'єкті розповів радник мера Маріуполя Петро Андрющенко в особистому Telegram-каналі.

"Обстріли і штурм без перерви. Навіть вночі з коригуванням вогню з дронів (на відео). Місцями бойові дії вже за парканом заводу", — написав Андрющенко.

За словами радника міського голови, частина Лівобережного району від парку "Веселка" знову закрита для громадян. Тільки цього разу людям довелося евакуюватися самостійно і без попередження. Андрющенко підсумував, описавши "Азовсталь", як "11 квадратних кілометрів свободи, перетворені на пекло".

Новий штурм "Азовсталі": що відомо

Минулого тижня українській стороні спільно з ООН і Міжнародним Комітетом Червоного Хреста вдалося організувати евакуацію мирних громадян, які перебували в бомбосховищах на території заводу. Загалом вдалося вивезти понад сто осіб. Вони вже прибули до Запоріжжя, але ще кілька сотень громадян залишаються в бункерах на "Азовсталі".

Російські окупанти почали штурм заводу 3 травня. Ворог застосовував бронетехніку і танки, намагався висадити десант за допомогою катерів і задіяв величезну кількість піхоти. Українські захисники пообіцяли зробити все можливе, щоб відбити атаку.

Вчора, 4 травня, у ЗМІ з'явилася інформація про прорив росіян на територію "Азовсталі". Пізніше ці відомості підтвердив народний депутат і голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія. А радник міністра МВС Антон Геращенко розповів про колишнього працівника заводу, який показав окупантам тунелі, що ведуть на територію "Азовсталі".

У вечірньому зведенні Генштабу українське командування повідомило, що штурм рашистів не увінчався успіхом.

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