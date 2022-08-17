За майже півроку повномасштабної війни проти України Росії не вдалося досягти майже жодних планів.

Через спротив Збройних сил та українців апетити країни-агресорки Росії поступово згасають.

Про це заявив директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Сергій Згурець в ефірі телеканалу "Еспресо".

За його словами, окупанти не мають необхідних військових можливостей, щоб досягти своїх цілей.

"З огляду на спротив українців та Збройних сил України апетити Російської Федерації суттєво зменшилися. Звичайно, Путін не хоче відступати від своїх намірів, адже це його останній зірковий етап збільшення території Росії. На цьому зосереджені дії Путіна. Але Росія не має необхідних для цього військових можливостей", - додав експерт.

Згурець зазначив, що за майже півроку повномасштабної війни проти України Росії не вдалося досягти майже жодних планів.

"На першому етапі повномасштабної війни Росії претендувала на захоплення України та зміну політичного режиму. Вже на другому етапі Російська Федерація готувалася до розчленування України майже навпіл. Якщо подивитися на підсумки майже 6 місяців війни, ситуація для України виглядає більш-менш пристойно і спокійно", - підсумував він.

Нагадаємо, дещо раніше військовий експерт Олег Жданов розповів, чого катастрофічно боїться командування армії РФ.

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