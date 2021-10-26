Внаслідок обстрілу загинув уродженець Полтавщини, сержант Георгій Халіков.

Сьогодні внаслідок обстрілу російськими військами в зоні проведення операції Об’єднаних сил загинув військовий - уродженець Полтавської області Георгій Халіков.

Про це повідомляє Полтавський обласний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки (ТЦК) на своїй сторінці у Facebook.

"26 жовтня, виконуючи бойове завдання, вірний військовій присязі, внаслідок артилерійського обстрілу проросійськими найманцями українських позицій, загинув український воїн – майстер-сержант Халіков Георгій Журович", - йдеться в повідомленні.

У ТЦК висловлюють співчуття рідним і близьким, а також мешканцям рідної Шишацької громади полеглого захисника України.

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Як повідомляв УНІАН, 26 жовтня на Донбасі російсько-окупаційні війська 7 разів порушили режим припинення вогню. В результаті один український воїн загинув, ще одного поранено.

Раніше, 25 жовтня, на Донбасі на ворожому невідомому вибуховому пристрої підірвався український військовий. Ще один військовий отримав вогнепальне поранення. Воїни перебувають в лікувальному закладі. Стан здоров'я обох – задовільний.

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Автор: Тамара Отовська