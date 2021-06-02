Доба для ЗСУ минула без втрат.

Упродовж минулої доби бойовики на Донбасі п'ять разів порушили встановлене перемир'я.

Про це йдеться в ранковому зведенні прес-центру ООС.

Тричі ворог відкривав вогонь біля Новгородського, по разу - біля Катеринівки та Пісок. Застосовувалися 82-мм міномети, великокаліберні кулемети, старнкові протитанкові гранатомети та стрілецька зброя.

"Бойових втрат серед військовослужбовців Збройних сил України немає. На обстріли противника наші військові відкривали вогонь у відповідь. Українська сторона СЦКК використовуючи координаційний механізм оперативно реагувала на порушення через СММ ОБСЄ", - йдеться у повідомленні.

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Станом на ранок середи порушень режиму припинення вогню на Донбасі не зафіксовано, додали в штабі ООС.

Як повідомляв УНІАН, раніше президент України Володимир Зеленський розповів про можливий бліцкриг з боку Російської Федерації до кордонів Донецької та Луганської областей та спробу "прорубати" сухопутний коридор в Крим.

До цього стало відомо, що колишній ватажок "ДНР" зібрався до Держдуми.

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Автор: Юрій Годован