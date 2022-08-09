Ракетоносії тримаються на ракетно-безпечній відстані.

Росіяни продовжують тримати високоточні ракета поблизу підконтрольного Україні узбережжя Чорного моря.

Як зазначили в ОК "Південь", окупанти залишили на чергуванні в Чорному морі 2 надводних носія крилатих ракет типу "Калібр". Вони споряджені 16 ракетами.

Також на чергуванні 1 великий десантний корабель.

"Вони, як і всі інші 6 одиниць корабельно-катерного складу ворожого флоту, тримаються на ракетно-безпечній відстані від підконтрольного нам узбережжя", - йдеться в повідомленні.

Враховуючи актуальність ракетних загроз як з моря, так і з повітря, і з окупованої суші, військові закликають не нехтувати власною безпекою.

"Дотримуйтесь порядку дій при сигналах тривог. Не наражайте себе на небезпеку, відвідуючи заборонені зони та об'єкти, пам'ятайте, що обмеження, введені в рамках правового режиму воєнного стану, покликані вберегти ваші життя", - зазначили в ОК "Південь".

Нагадаємо, у понеділок, 8 серпня, над Україною було збито чотири крилатих ракети "Калібр", загальна вартість яких становить майже $30 млн.

У середині липня президент Володимир Зеленський повідомив, що загарбники випустили по нашій території більше трьох тисяч ракет різного типу.

Генеральний штаб ЗСУ повідомив, що всього було збито 182 ворожі крилаті ракети.

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