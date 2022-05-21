82-річний чоловік назбирав 7 боєприпасів від касетних снарядів і приніс додому.

На Дніпропетровщині 82-річний чоловік підірвався на касетному боєприпасі.

Про це у Telegram-каналі повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

"82-річний чоловік назбирав 7 боєприпасів від касетних снарядів. Приніс їх додому і намагався розібрати. Стався вибух…", - розповів він.

Резніченко уточнив, що це сталося у Криворізькому районі. Пенсіонер госпіталізований і знаходиться у важкому стані.

Резніченко закликав громадян не чіпати вибухівку, яка залишилася після ворожих обстрілів, а викликати рятувальників або поліцію. Він нагадав, що касетні боєприпаси підступні - їх особливість у тому, що якийсь час після обстрілу вони небезпечні.

Резніченко зазначив, що в області через такі снаряди загинуло вже 6 людей.

Як повідомляв УНІАН, 8 травня на Дніпропетровщині внаслідок детонації касетного боєприпасу загинув хлопчик. Зокрема, у Синельниківському районі 12-річний хлопчик знайшов боєприпас від касетного снаряду і приніс додому. Вибухівка здетонувала.

А 17 квітня стало відомо, що у Тростянці Сумської області через залишені російськими окупантами міни і розтяжки загинули вже п'ятеро дітей. На розтяжці підірвався також місцевий житель, який вийшов в ліс погуляти з собакою. Собака вибіг за межі дороги і зачепив розтяжку. На щастя, чоловіку вдалося вижити.

Вас також можуть зацікавити новини: