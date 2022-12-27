З моменту старту проекту "Хочу жити" надійшло близько 4,5 тис. звернень від росіян щодо добровільної здачі в український полон.
Про це повідомив речник координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Віталій Матвієнко в ефірі інформаційного телемарафону.
"З вересня, з моменту старту проекту, кількість звернень – приблизно 4,5 тис. В день приблизно – від 70 до 100 звернень. До нас звертаються родичі тих, кого можуть мобілізувати або вже мобілізували. До нас звертаються вже мобілізовані і ще не мобілізовані. І також є звернення від кадрових військових РФ", - сказав Матвієнко.
Він зазначив, що посилення відповідальності в Росії за здачу в полон абсолютно не спиняє бажаючих здаватися.
"Україна враховує те, що Росія посилила відповідальність за добровільну здачу в полон, тому всі російські військовослужбовці, які добровільно здаються, оформлюються нашою стороною як ті, що були взяті в полон під час бою. Це гарантує таким полоненим, після того, як вони повернуться в Росію, що їх не переслідуватимуть, і зберігатимуться усі виплати", - сказав речник.
За його словами, ті, хто здаються в полон, самі ухвалюють рішення, чи вони бажають швидко повернутися назад через в обмінний фонд.
"Вони можуть ухвалити рішення повернутися після перемоги України над Росією, вони можуть попросити прихисток в Україні, але проходять певну процедуру, де з’ясовується, чи цей військовослужбовець причетний до якихось воєнних злочинів… Також він може попросити прихисток в країнах Європи, таких, як Німеччина і Нідерланди", - сказав Матвієнко.
Російські військовополонені в Україні
18 вересня у рамках роботи Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими було відкрито Єдиний центр та цілодобову "гарячу лінію" для прийому звернень від російських військових та їхніх родин про можливості скласти зброю та зберегти своє здоров'я та життя.