Втрата Starlink має вирішальне значення для РФ, - Bloomberg

Ця втрата відбулася на тлі складної ситуації для Росії, коли їй стає все важче набирати нових контрактників до армії.

Вплив проблем Росії з комунікаціями на тлі блокування Starlink є значним. Зокрема з цим повʼязані й деякі останні успіхи України на полі бою. Про це пише Bloomberg з посиланням на високопоставлених європейських дипломатів та представників НАТО.

Видання відзначає інформацію Інституту вивчення війни щодо того, що останніми днями Україна могла скористатися нещодавніми перебоями в роботі російських терміналів Starlink та блокуванням Telegram, провівши кілька контрнаступальних операцій. Також це вплинуло на можливості РФ наступати з використанням дронів.

"Втрата Starlink має вирішальне значення, оскільки більша частина бойових дій ведеться за допомогою дронів, які завдають приблизно 60% усіх вогневих збитків на фронті", – написав аналітик Девід Кириченко для Центру аналізу європейської політики.

Українська розвідка відзначає, що РФ використовувала на лінії фронту тисячі терміналів Starlink. На тлі блокування зʼявилися випадки, коли Москва намагалася тиснути на українських родичів військовополонених, щоб ті зареєстрували термінали від їхнього імені, намагаючись обійти обмеження.

"Ми поховали цю команду і можливість контролю. Комунікація – це більше ніж зброя, це, вибачте за кліше, основа командування військами", – цитує видання одного з російських воєнкорів.

Водночас журналісти зазначають, що проблеми зі Starlink та Telegram відбуваються у складний для російських військ на передовій час. Оскільки, за оцінками Заходу, Росія зараз втрачає більше військ, ніж може замінити за рахунок набору новобранців. Проблема ускладнюється тим, що новобранці часто є недосвідченими та погано навченими.

Видання з посиланням на українську сторону пише, що в грудні РФ втратила 35 000 російських солдатів, а в січні – ще 30 000. Тоді як середньомісячний показник поповнення у 2025 році складав 25 000 військових. А протягом січня РФ втратила приблизно на 9000 бійців більше, ніж змогла замінити.

На тлі цього РФ все більше починає покладатися на іноземних бойовиків з таких країн, як Індія, Пакистан, Непал, Куба, Нігерія, Сенегал і Північна Корея. Про це заявив міністр оборони Великої Британії Джон Хілі. Також він зазначив, що на деяких ділянках фронту втрати РФ зросли з 6 до 25 за кожного українського вбитого воїна.

"Російські чиновники рідко розкривають військові втрати, хоча Путін і його вищі генерали публічно наполягають, що кількість загиблих набагато менша, ніж в України", – додає Bloomberg.

Раніше в Росії заявили, що відключення Starlink нібито не вплинуло на можливості їхньої армії. Вони також запевнили, що російські пункти управління нібито "забезпечені всіма сучасними послугами зв'язку вітчизняного виробництва".

На тлі цього аналітики DeepState повідомляють, що Силам оборони вдалося відкинути росіян в районі трьох населених пунктів на Дніпропетровщині. Зазначається, що йдеться про населені пункти Вишневе, Вербове та Тернове.

Тим часом речник Сил оборони Півдня Владислав Волошин заявив, що РФ до 24 лютого готує заяву про нібито захоплення 10 населених пунктів. Зазначається, що Москва дала наказ своїм військам зайти у ці населені пункти, встановити прапор і після фіксації покинути їх.

