Київ створив Гуманітарний штаб, який в найкоротший термін забезпечуватиме киян, що потребують допомоги, медикаментами, продуктами харчування та предметами першої необхідності.

Столиця в умовах воєнного стану робить все, щоб забезпечити необхідною допомогою киян, які її потребують. В першу чергу були забезпечені бійці ВСУ, силових структур та територіальної оборони.

Про це заявив мер Києва Віталій Кличко, повідомляє прес-служба Київського міського голови.

За його словами, Київ створив Гуманітарний штаб, який в найкоротший термін забезпечуватиме киян, що потребують допомоги, медикаментами, продуктами харчування та предметами першої необхідності.

"Питання із забезпечення військових ми вирішили, тепер повинні забезпечити їх рідних і близьких, мешканців столиці, які залишились вдома або перебувають в укриттях. Саме для цього працює Гуманітарний штаб, який має досвід ефективної роботи в період першого локдауну під час пандемії коронавірусу, – сказав Кличко. – Забезпечувати медикаментами, продуктами, предметами першої необхідності будуть, насамперед, тих, хто цього найбільше потребує, – одиноких людей похилого віку, інвалідів, матерів з маленькими дітьми".

Він також зазначив, що для збору допомоги і наповнення фонду звернувся до великого та середнього бізнесу, міжнародних організацій, іноземних партнерів Києва та України. Бізнес вже почав допомагати, надсилають гуманітарну допомогу й міста європейських та деяких українських міст.

Штаб створив електронну платформу, через яку всі, в кого є можливість, можуть приєднатись зі своїми пропозиціями щодо підтримки міста за наступними напрямками: Медикаменти та ліки; Продукти харчування; Предмети першої необхідності; Логістичні послуги; Людські ресурси (волонтери).

"Я закликаю всіх, хто хоче і може надати допомогу, відгукнутися. Ми повинні захистити киян і забезпечити необхідним тих мешканців міста, які сьогодні найбільше потребують допомоги", – підкреслив Кличко.

Контакти Гуманітарного штабу – на сайті мерії Києва.