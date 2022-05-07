Він зазначив, що це відбувається тому, що українські війська тримають оборону і не дають окупантам просунутися далі.

Головний наступ Росії на українські позиції на Донбасі ще не почався. При цьому українські війська тримають оборону і не дають окупантам просунутися далі.

Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, пише Die Welt.

"Ми повинні готуватися до наступу Росії і ще більшої жорстокості, ще більших труднощів і ще більшого руйнування критичної інфраструктури і житлових районів. Нинішній наступ Росії на Донбасі ще не набрав обертів, оскільки українські війська енергійно захищаються", — сказав він.

За його словами, російські війська не відрізняються високим моральним духом.

Також Столтенберг заявив, що НАТО має намір допомагати Україні до тих пір, поки Путін буде продовжувати війну, навіть якщо на це підуть місяці або роки. У той же час генсек НАТО підкреслив, що має намір "зробити все", щоб не допустити поширення конфлікту.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні Столтенберг також заявив, що в Північноатлантичному альянсі очікують подальшого загострення війни в Україні у найближчі тижні.

При цьому Столтенберг висловився за продовження поставок озброєнь Україні. "У довгостроковій перспективі Україна не може захищатися тільки зброєю радянських часів, а повинна перейти на сучасну західну зброю", - зазначив він.

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