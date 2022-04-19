Stormers добре пересуваються навіть у вологих ґрунтах України.

Британія невдовзі відправить в Україну броньовані ракетні установки Stormer HVM.

Про це повідомляє The Sun з посиланням на поінформовані джерела у Міноборони.

Два тижні тому Міноборони Британії продемонструвало пускову установку Stormer для українських колег на виставці у Солсбері.

Stormer виробляється компанією BAE Systems, для її управління потрібно всього три людини (командир, водій і стрілець) та ракети Starstreak.

Цими ракетами можна збивати ворожі низьколітаючі літаки та вертольоти.

Експерти називають їх "найкращим комплектом", який був коли-небудь відправлений західною державою.

13-титонні високотехнологічні пускові установки можуть бути завантажені і відправлені в Україну за лічені дні.

"Не секрет, що Британія зобов’язалась допомогти Україні з її протиповітряними можливостями. Міністр оборони виступить з заявою у парламенті цього тижня", - розповів співрозмовник видання.

Колишній командувач британськими військами в Афганістані Річард Кемп зазначив, що комбінація Stormer/ Starstreak завдасть армії Путіна великих збитків і посилить боєздатність України.

"Це надзвичайно ефективна, високомобільна бойова машина, яка завдасть серйозну шкоду будь-яким спробам авіації Путіна завдати удару з малої висоти", - сказав військовий.

Stormers добре пересуваються навіть у вологих ґрунтах України.

Нова фаза війни

Напередодні, 18 квітня, секретар РНБО Олексій Данилов підтвердив початок нової фази російського наступу на сході України.

Вночі та вранці 19 квітня російські сили зосередилися на прориві нашої оборони Луганської та Донецької області. Також в плани окупантів входить повний контроль над Маріуполем.

Українське керівництво неодноразово наголошувало на необхідності поставок важкого озброєння, щоб утримати натиск багатотисячної армії противника і перейти у контрнаступ на окупованих Росією територіях.

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