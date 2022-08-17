На початку повномасштабного вторгнення РФ підпорядковані йому підрозділи увійшли до складу окупаційних угруповань на східному напрямку.

До суду скеровано обвинувальний акт щодо колишнього співробітника Служби безпеки України, який у 2014 році очолив "внутрішні війська ДНР".

Як повідомляє прес-служба СБУ, завершено досудове розслідування стосовно колишнього співробітника спецслужби, який на початку антитерористичної операції на сході України приєднався до незаконних збройних формувань так званої "ДНР", зокрема до угруповання "Восток".

"З того часу він бере активну участь у бойових діях проти Сил безпеки і оборони України і переховується від правосуддя", - інформує СБУ.

У спецслужбі зазначили, що наразі тривають комплексні заходи для встановлення його місцезнаходження і притягнення до відповідальності за злочини проти нашої держави.

За даними слідства, обвинуваченим є Василь Бовсуновський (позивний "Кабан"). Він здійснював розвідувально-підривну діяльність та обстрілював позиції сил АТО.

"Згодом ватажки терористів призначили його командиром так званої "військової частини № 5002 внутрішніх військ МВД ДНР". Там зловмисник організував проведення спеціальної бойової підготовки та прокремлівського "виховання" підлеглих", - повідомили в СБУ.

За інформацією відомства, на початку повномасштабного вторгнення РФ підпорядковані йому підрозділи увійшли до складу окупаційних угруповань на східному напрямку.

В СБУ зазначають, що у межах спеціального досудового розслідування слідчі СБУ повідомили зловмиснику про підозру за ч. 1 ст. 258-3 (участь у терористичній організації) Кримінального кодексу України та оголосили його у загальнодержавний розшук.

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