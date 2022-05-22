Загарбники привели на руїни драмтеатру учасників "автопробігу волонтерів".

Російські окупанти привели відвідувачів на екскурсію у зруйнований авіабомбами драмтеатр у Маріуполі. Під його завалами загинули кілька сотень людей. За різними даними, кількість жертв сягала 300.

Про це у Telegram розповів радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

"Цинізму окупантів немає меж. Після розбору завалів Драматичного театру та відкриття скверу для вільного відвідування, окупанти влаштували "автопробіг волонтерів" з червоними прапорами по місту. Фінальною точкою була екскурсія всередині Драм театру. Справжнє свято на кістках", - написав він.

Андрющенко наголосив, що тепер українці вперше можуть побачити, як виглядає Драмтеатр зсередини. Водночас окупанти продемонстрували своє справжнє ставлення до горя Маріуполя.

"І ще одна деталь. Більше у Драмтеатру не можна годувати голубів. Вони теж всі зникли. Лють. Просто Лють", - додав Андрющенко.

Як повідомляв УНІАН, 16 березня російський літак скинув бомбу на будівлю драматичного театру у Маріуполі, де переховувалися сотні мирних жителів. Уламками завалило вхід у бомбосховище. Вважається, що під завалами загинуло близько 300 осіб.

23 квітня радник мера міста повідомив, що окупанти проводять зачистку завалів театру. В процесі зачистки окупанти упаковують знайдені тіла загиблих в пластикові мішки, тракторами та вантажівками переміщують в накопичувач в промисловій зоні в районі Нікольського шосе. Потім, за наповненням, вивозять в с. Мангуш, де насипом звалюють в 300-метрову траншею.

Андрющенко додав, що до цих робіт залучені виключно командировані працівники так званих "МНС" ДНР" через відмову місцевих мешканців в участі в подібних роботах.

У п'ятницю, 20 травня, російські загарбники завершили процес розбору завалів драмтеатру в Маріуполі. Техніку прибрано, зону відкрито. Тіла сотень загиблих мирних жителів вивезли. Тепер Україна та світ ніколи не зможе дізнатися кількість жертв атаки РФ.

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