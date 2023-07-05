Він переконаний, що після цього вони будуть довго лікуватися.

У випадку теракту на Запорізькій атомній електростанції російське командування кине своїх підлеглих.

Таку думку висловив військовий експерт Олег Жданов. Він вважає, що командування військ РФ покине небезпечну територію заздалегідь, а ось інші окупанти будуть йти в зараженій зоні, тому зазнають радіоактивного опромінення.

"Я вже говорив, що російському командуванню "до лампочки", скільки солдатів отримають опромінення. Начальство піде раніше, сяде в бронетехніку і помчить подалі. А бійці будуть потім на відкритих вантажівках їхати і ковтати радіоактивний пил", - сказав експерт.

Жданов нагадав слова генерал-майора армії Росії Валерія Васильєва, якого цитували російські ЗМІ. У серпні він заявив, що на території ЗАЕС "буде або російська вільна земля, або випалена земля".

"Це їх девіз. Якщо вони йдуть, то залишають після себе випалену пустелю, непридатну для життя. Що вони і продемонстрували на Каховській дамбі. Вони що, подбали про своїх військових, які тонули та сиділи на деревах?"- нагадав він.

На питання, як захищені українські військовослужбовці, Жданов сказав, що в їх екіпіровку входять загальновійськові захисні комплекти і протигази. Крім того, бронетехніка має системи протиатомного захисту.

"За цим буде стежити розвідка, наші війська дізнаються про це першими, якщо буде якась капость з боку Росії на ЗАЕС або радіоактивний викид", - додав він.

Загроза ЗАЕС: останні новини

Нагадаємо, що в середині минулого місяця в українській розвідці повідомили про мінування росіянами охолоджувача на Запорізькій атомній електростанції.

Президент України звернувся до світових лідерів, повідомивши, що Росія вже підготувала все для теракту з викидом радіації. Він закликав не допустити здійснення ще однієї терористичної атаки.

Також розвідка отримала дані, що росіяни наказали працівникам "Росатому" наказали покинути АЕС до 5 липня.

Вчора Збройні Сили України попередили, що найближчими днями окупанти можуть влаштувати провокацію. За їхніми даними, на даху двох енергоблоків розмістили предмети, схожі на вибухові пристрої.

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