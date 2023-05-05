Такі дії російські загарбники пояснюють "загостренням на лінії бойового зіткнення".

Російські окупанти розпочали організацію термінової "евакуації" населення з Пологів, Токмака і Молочанська, що на захопленій території Запорізької області.

Як повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров із посиланням на повідомлення місцевих мешканців, людей планують вивезти до Бердянська.

За словами Федорова, такі свої дії російські загарбники пояснюють "загостренням на лінії бойового зіткнення".

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"Насторожує, що в черговий раз примусово хочуть евакуювати в тому числі і дітей. Як їх доводиться потім розшукувати по всій ерефії, ми вже бачили", - зазначив він.

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Як відомо, серед російських окупантів поширеною практикою є прикриття цивільним населенням під час відступу.

Крім того, росіяни незаконно вивозять українських дітей із тимчасово окупованих населених пунктів на територію РФ під приводом евакуації чи оздоровлення, а згодом не повертають їх назад та віддають на усиновлення до російських родин.

За даними уповноваженого Верховної Ради з прав людини, попередньо може йтися про понад 19,3 тисяч депортованих Росією українських дітей. А в Європарламенті обговорювали, що кількість незаконно депортованих українських дітей на територію РФ може сягати від 16 до 300 тисяч. Таку цифру євродепутати пояснили тим, що вивозити наших дітей росіяни розпочали ще 2014 року.

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