Росіяни кинулися закуплятися паливом.

Окупанти у Мелітополі заметушилися. У паніці росіяни заполонили АЗС та чекають на контрнаступ ЗСУ. Один з гауляйтерів пішов у відставку.

Про це заявив мер Мелітополя Іван Федоров. За його даними, ближче до контрнаступу ЗСУ на тимчасово окупованих територіях стає цікавіше.

"Черговий гауляйтер на Мелітопольщині відправився у відставку. Ще зранку псевдоголова Мелітопольського району Андрій Сігута збирався поїхати на Росію і поділитись враженнями від подорожі, а зараз стало відомо, що з посади його зняли. Ймовірно, що звільнення для Сігути було єдиним варіантом, аби "накивати п'ятами" з окупації", - зазначив Федоров.

За його словами, новим "керівником" Мелітопольського району став колишній начальник відділу комунальної інфраструктури департаменту міського господарства Севастополя Сергій Конопльов.

Крім того, Федоров повідомив, що у Мелітополі серед окупантів панує неабияка паніка.

"Мешканці повідомляють, про черги окупантів на заправках. Відомо і про те, що співробітникам КП видали трудові книжки. Із наказів у руснявих для підлеглих поки що "виходити на роботу, але у випадку вибухів усім залишатись вдома". Як же ми скучили, Мелітополю! Скоро", - зазначив мер.

Окупанти в ТОТ чекають контрнаступу ЗСУ

На тимчасово захоплених територіях Херсонської області російські військові готують евакуацію колаборантів на випадок контрнаступу Збройних сил України.

Водночас у Запорізькій області загарбники розробили план евакуації працівників псевдоадміністрації та членів їхніх сімей до півострова Крим. Також готуються до вивезення працівників "Росатому" з Запорізької атомної електростанції в Енергодарі.

Мер Мелітополя Іван Федоров повідомляв, що зрадники обговорюють необхідність знищувати документи окупаційних органів влади перед втечею.

Російські окупаційні війська вже почали вивозити жителів тимчасово окупованого Мелітополя Запорізької області та Скадовська Херсонської області на територію анексованого Криму.

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