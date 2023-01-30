Наразі в Чорному морі 11 ворожих кораблів, з них три носія "Калібрів".

Російські окупанти продовжують тримати тиск на населення України, не виключаються точкові ракетні удари по території України.

Як повідомила керівник Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк в ефірі інформаційного телемарафону, ворог почав тероризувати невеликими повітряними атаками та передумовами до них, що є психологічним виснаженням і тиском на населення.

"Вже зараз 11 кораблів в Чорному морі, але кількість ракетоносіїв залишилась сталою – їх все ж таки три і ракет типу "Калібр" напоготові 20. Це говорить про те, що вони продовжують тримати тиск на населення і абсолютно не виключаються точкові ракетні удари", - сказала вона.

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Гуменюк також зазначила, що через погоду скоріш за все застосувати дрони ворогу не вдасться. "Але розслаблятися не слід, оскільки буває, що вночі вщухає поривчастість вітру і саме вночі вони наразі використовують "Шахеди", - додала вона.

Ракетний терор РФ: останні новини

28 січня ворог збільшив кількість кораблів у Чорному морі до 16 одиниць, тоді загальний залп "Калібрів" міг становити 20 ракет.

Також 28 січня керівник Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк повідомила, що вогневий контроль, який Сили оборони тримають над логістичними маршрутами південного напрямку, не дозволяє російським окупантам повноцінно підтягувати потужні резерви.

У ніч на 30 грудня Російська Федерація атакувала житловий будинок у Харкові, попередньо, ракетою С-300. Удар припав по 4-поверхівці в Київському районі.

Троє постраждалих отримали легкі пошкодження. На жаль, загинула літня жінка. Її чоловік перебував поруч на момент удару і дивом серйозно не постраждав.

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