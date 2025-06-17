'Поясніть цьому божевільному': Трамп і Карлсон посварились через Іран

Пропагандист різко розкритикував Трампа за підтримку Ізраїлю, але ці заяви не залишились без уваги американського президента.

Американський пропагандист Такер Карлсон різко розкритикував президента Дональда Трампа, назвавши його "співучасником" атаки Ізраїлю на Іран, пише The Hill.

Журналіст заявив, що американська допомога Ізраїлю нібито "втягує США у війну".

"Те, що відбудеться далі, визначить президентство Дональда Трампа", - заявив Карлсон.

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Такер Карлсон довгий час був прихильником Трампа в медіапросторі. Втім, нещодавно його риторика різко змінилася. Пропагандист зачастив у Москву для інтерв'ю з диктатором Володимиром Путіним та політиками його режиму. Згодом він публічно сперечався з іншими консервативними коментаторами, які закликали Трампа зайняти більш жорстку позицію щодо Ірану - союзника Росії на Близькому Сході.

Цього разу різкі заяви Карлсона не залишились поза увагою Трампа. Він відреагував у такі же різкій манері.

"Хтось, будь ласка, поясніть божевільному Такеру Карлсону, що ІРАН НЕ МОЖЕ МАТИ ЯДЕРНОЇ ЗБРОЇ!", - написав Трамп у Truth Social.

Ізраїль проти Ірану - реакція США

Нагадаємо, що США офіційно не беруть участі у війні, але активно підтримують Ізраїль у захисті від іранських ракетних атак. Президент Дональд Трамп підтримав дії Ізраїлю. Він запропонував дипломатичне врегулювання конфлікту через нову ядерну угоду. ООН, ЄС та Китай закликають до негайного припинення вогню.

Міністр оборони Піт Гегсет заявив, що будь-яка атака на американські об'єкти отримає жорстку відповідь. США попередили країни регіону, що готові до наступальних дій у разі нападу з боку Ірану.

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