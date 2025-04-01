Небезпека зберігається.

Вночі у вівторок, 1 квітня, Україна знову опинилася під російської дроновою атакою, моніторингові канали пишуть про масований наліт безпілотних літальних апаратів на Одесу.

Оновлено о 23:33: За попередніми даними, внаслідок дронового удару по прифронтовій громаді Запорізької області загинула людина. Про це повідомляє очільник обласної військової адміністрації Іван Федоров.

Оновлено о 23:27: Російські безпілотні літальні апарати помітили на Харківщині, вони тримають курс на Полтавську область.

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Оновлено о 23:25: Згідно із мапою повітряних тривог, тривогу оголосили на Одещині, Миколаївщині, Дніпропетровщині, Донеччині, Харківщині та Сумщині.

Раніше Командування Повітряних сил ЗСУ повідомило в Telergam про групу "шахедів", які рухаються з акваторії Чорного моря в напрямку Одеської та Миколаївської областей.

О 22:53 мер Одеси Генадій Труханов закликав жителів Київського району міста бути уважними. Вже незабаром Повітряні сили попередили, що в районі Одеси фіксують російські дрони.

Атаки "шахедів" на Україну

Нагадаємо, минулої ночі Російська Федерація вперше за тривалий час не запустила по території країни дрони-камікадзе типу "Shahed". Водночас повідомлялося про інші удари з боку її армії.

Президент Володимир Зеленський сказав, що не знає причин відсутності "шахедів" в українському небі. Він припускає, що це могло статися через погодні умови, або завдяки зверненню Києва до Вашингтона зі скаргами на Москву.

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