БМП Bradley використовувалися армією США з середини 1980-х років.

У середу, 4 січня 2023 року, президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден заявив, що розглядається можливість надання Україні бойових машин піхоти Bradley для допомоги українцям у боротьбі з повномасштбаним вторгненням Російської Федерації.

Як повідомляє Reuters, Байден ствердно відповів на запитання про те, чи розглядають США таку можливість.

Зазначається, що БМП Bradley з потужною гарматою використовувалася армією США для перевезення військ у зоні бойових дій з середини 1980-х років. В армії США налічуються тисячі цих броньованих машин піхоти, які могли б надати українським захисникам більше вогневої міці на полі бою.

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Видання зауважує, що поки незрозуміло, скільки Bradley передадуть Україні. Наголошується, що Сполучені Штати готують ще один пакет військової допомоги нашій країні, про який може бути оголошено найближчими днями.

Військова допомога Україні від США

4 січня представник Ради національної безпеки при Білому домі Джон Кірбі заявив, що Сполучені Штати Америки готують новий пакет допомоги Україні. Туди можуть увійти додаткові установки реактивних систем залпового вогню HIMARS.

21 грудня 2022 рокудержавний секретар Штатів Ентоні Блінкен офіційно оголосив про новий пакет військової допомоги для України на 1,85 мільярда доларів. До нього увійдуть і системи протиповітряної оборони Patriot.

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