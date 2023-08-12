Ймовірно, "прилетіло" у район порту. Стовп диму видно з усіх навколишніх населених пунктів.

У суботу, 12 серпня, в тимчасово окупований Бердянськ Запорізької області завітала "бавовна".

Як повідомляють місцеві Телеграм-канали, в місті прогриміли вибухи. Після цього сталася масштабна пожежа.

На кадрах з Бердянська видно, що пожежа вирує у мікрорайоні Колонія. Перед цим у місті лунала повітряна тривога.

Відео дня

За словами радника мера Маріуполя Петра Андрющенка, у Бердянську "прилетіло" в районі порту. Пожежа масштабна, адже її видно з усіх навколишніх населених пунктів.

Ситуація на Запорізькому напрямку

Як повіжомляв УНІАН, Сили оборони України продовжують вести наступальну операцію та закріплюватися на нових рубежах в напрямку Мелітополя та Бердянська.

Вчора повідомлялося, що Збройні Сили України мають частковий успіх у наступі у напрямку Бердянська. Ініціатива на полі бою у руках наших захисників.

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