На Раді безпеки ООН представник країни-агресора заявив, що окупанти "захищають" АЕС, зокрема "від терактів".

Постійний представник Росії при ООН Василь Небензя не підтримав пропозицію щодо створення демілітаризованої зони навколо Запорізької атомної електростанції. Він заявив про нібито можливі "провокації" з боку України.

За словами Небензі, окупанти нібито "захищають" АЕС, зокрема "від терактів".

"Демілітаризація станції може зробити її вразливою для тих, хто захоче її відвідати. Якими будуть їхні цілі та завдання, ніхто не знає. Ми не можемо виключати будь-яких провокацій, терористичних атак на станцію, яку ми повинні захистити", – цинічно висловився Небензя, цитує "Интерфакс".

Ситуація на Запорізькій АЕС: що відомо

Нагадаємо, Запорізьку АЕС з 4 березня контролюють російські загарбники. Також під окупантами місто-супутник АЕС - Енергодар.

5 серпня російські загарбники обстріляли Запорізьку АЕС. Було зафіксовано потрапляння у високовольтну лінію зв'язку, а на одному з енергоблоків спрацював аварійний захист.

Також три "прильоти" зафіксували на майданчику станції, біля одного з енергоблоків, де розташований ядерний реактор. Загарбники серйозно пошкодили азотно-кисневу станцію і об'єднаний допоміжний корпус.

Також було пошкоджено три датчика радіаційного моніторингу навколо сховища, через що своєчасне виявлення погіршення радіаційної обстановки поки неможливо.

Крім цього, російські окупанти завезли на територію Запорізької АЕС зброю та вибухівку.

В офісі Зеленського зазначали, що МАГАТЕ і ООН повинні жорстко вимагати від Росії вийти з АЕС і передати її під контроль спеціальної комісії.

В окупованому Енергодарі почалася паніка через обстріл Запорізької АЕС.

6 серпня окупанти потрапили по майданчику Запорізької АЕС безпосередньо поруч зі сховищем відпрацьованого ядерного палива.

Гендиректор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі заявив, що "вкрай стурбований обстрілом найбільшої в Європі атомної електростанції".

Водночас директор МАГАТЕ наполягав на візити місії МАГАТЕ на територію ЗАЕС, відповідно, на окуповану територію України.

Україна раніше виступала проти відвідування місією МАГАТЕ Запорізької АЕС та засуджувала ідею візиту на окуповані території без згоди української влади.

Водночас російські окупанти активно підтримують такий візит і навіть вели підготовку до нього.

В НАЕК "Енергоатом" заявили, що Росія хоче відключити ЗАЕС від енергосистеми України і знеструмити південь країни.

Україна на Радбезі ООН висунула умови щодо місії МАГАТЕ на ЗАЕС: вивести російські війська і повернути контроль України над станцією.

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