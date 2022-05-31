Також ворог здійснив ракетний авіаційний удар по підрозділах українських військ в Сумській області з літаків Су-30СМ.

У Білорусі знімають з баз зберігання танки та бойові машини піхоти, можливо, для передачі їх російським загарбникам.

Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у Facebook.

"Помічено зняття з баз зберігання Республіки Білорусь танків та бойових машин піхоти. Не виключається їх подальша передача до збройних сил Російської Федерації з метою поповнення поточних втрат", - йдеться в повідомленні.

За даними Генштабу, ворог здійснив ракетний авіаційний удар по підрозділах українських військ в Сумській області з літаків Су-30СМ.

"Тривають артилерійські та мінометні обстріли прикордонних населених пунктів", - сказано в повідомленні.

Також зазначається, що в акваторіях Чорного та Азовського морів корабельні угруповання противника продовжують виконувати завдання з ізоляції районів бойових дій. При цьому продовжує перебувати в готовності до застосування один носій високоточної зброї - фрегат "Адмірал Макаров", що має на борту до 8 крилатих ракет типу "Калібр".

В Генштабі зазначають, що ворог деморалізований, зазнає втрат, на окремих напрямках поспішно переходить до оборони.

Нагадаємо, раніше в Генштабі повідомили, що за минулу добу захисники України ліквідували 150 російських окупантів. Загальні втрати військ РФ з початку повномасштабного вторгнення вже склали близько 30 тисяч 500 осіб.

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